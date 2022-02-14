Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Ульяновской области из-за роста количества заражений коронавирусом продлили дистанционное обучение в школах ещё на неделю, после чего начнутся плановые каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Дистант» школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования продлён до 20 февраля, а с 21 февраля школьники на неделю уйдут на плановые каникулы. Руководитель минпросвещения региона Наталья Семенова поясняет, что эпидемическая обстановка «не позволяет в полной мере вернуться к очной форме обучения».

Также приостановлены очные тренировки с детьми и сохранены ранее принятые меры в отношении физкультурно-спортивных организаций и культурно-досуговых учреждений: им временно запрещено оказывать услуги детям.

Напомним, 13 февраля в регионе лабораторно подтверждено 1710 случаев заражения коронавирусом. Это на 105 меньше, чем было подтверждено 12 февраля. С начала пандемии наибольшее суточное число выявленных случаев заражения зарегистрировано 11 февраля — 1839.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали более 676 тыс. человек, в том числе двумя компонентами вакцинировались свыше 649 тыс. жителей.

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