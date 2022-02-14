Москва, 14 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» впервые утилизировали автомобиль. Об этом 14 февраля сообщает сайт правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Услуга позволяет бесплатно утилизировать крупные предметы — бытовую технику и транспортные средства. Впервые сервис был использован для утилизации автомобиля — ненужным предметом оказался Chrysler LHS 1994 года выпуска.

Уточняется, что партнёры сервиса, приезжающие за ненужной вещью, предварительно проверяют документы, подтверждающие право собственности.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, владелец автомобиля получил на руки документ, по которому может снять транспортное средство с регистрационного учёта.