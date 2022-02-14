Москва, 14 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Администрация президента России никогда не анонсирует кадровые темы. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках назначения главы МЧС РФ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Он уточнил, что Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии МЧС России, это произойдёт в режиме видеоконференции.

Других комментариев о возможных сроках назначения главы МЧС Песков давать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно новым главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий может стать Алексей Дюмин.

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