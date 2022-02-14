Красногорск, , 13:47 — REGNUM Все надземные пешеходные переходы через железную дорогу в Подмосковье должны быть оборудованы лифтами. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пешеходный переход через железнодорожные пути у платформы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По мнению главы региона, среди жителей Подмосковья высок запрос на качественную инфраструктуру. Это касается и переходов через пути железнодорожного сообщения.

«Есть запрос на строительство надземных переходов. Причем они должны быть удобными. Удобные — это значит оборудованы лифтами», — заявил Воробьев.

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