Красногорск, 14 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Все надземные пешеходные переходы через железную дорогу в Подмосковье должны быть оборудованы лифтами. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход через железнодорожные пути у платформы Горенки

По мнению главы региона, среди жителей Подмосковья высок запрос на качественную инфраструктуру. Это касается и переходов через пути железнодорожного сообщения.

«Есть запрос на строительство надземных переходов. Причем они должны быть удобными. Удобные — это значит оборудованы лифтами», — заявил Воробьев.