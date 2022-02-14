Тамбов, 14 февраля 2022, 13:42 — REGNUM По факту убийство заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома на улице Астраханской на лестничной площадке нашли тело 56-летнего Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями.
Следователи и криминалисты ведут работу на месте происшествия. Следствие отрабатывает различные версии о мотивах произошедшего. Одна из версий — преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика.
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