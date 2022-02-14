Киев, 14 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины фиксирует попытки системного нагнетания паники, информационное пространство страны испытывает беспрецедентное воздействие. Об этом говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном 14 февраля.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

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Против Украины ведётся гибридная война, и нагнетание паники — очередная её мощная волна. Так в обществе пытаются посеять тревогу, подорвать доверие к государству, которое должно защищать граждан, полагают в СБУ.

«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей», — говорится в заявлении.

Нагнетание паники идёт через социальные сети и отдельные СМИ. Власти, правоохранители и органы безопасности анализируют сценарии развития событий и реагируют на происходящее, добавили в СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад ведёт «войну» против Украины. Она проявляется в том числе в призыве ряда государств к своим гражданам покинуть Украину из-за возможного обострения конфликта в стране.

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