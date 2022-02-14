Лондон, , 13:41 — REGNUM Британский рок-музыкант Ноэль Галлахер стал еще одним артистом, отдавшим дань уважения Дэвиду Боуи в серии видеороликов David Bowie Is, посвященной покойному музыканту, и рассказал о своем последнем разговоре с Боуи. Об этом 14 февраля рассказал портал NME.

Дэвид Боуи и Ноэль Галлахер Скриншот портала NME

Серия началась в январе с семиминутного видео, в котором Дэйв Грол, Yungblud (Доминик Харрисон) и Рики Жервез вспоминают свои любимые моменты и песни с Боуи, а также рассказывают о том, как Боуи повлиял на их собственную карьеру. За ним последовало второе видео от Грола в конце января, а затем от Элвиса Костелло в начале февраля.

В четвертой части серии Галлахер с нежностью вспоминал «вечно меняющееся» наследие Боуи, сравнивая его с The Beatles и описывая его как «бесстрашного и не боящегося насмешек» музыканта с «великим, уникальным голосом».

Галлахер рассказал, что впервые встретил Боуи после того, как увидел его выступление на арене Уэмбли — Боуи дал четыре концерта в ноябре 1995 года, выступив перед 200 000 аудиторией в поддержку своего альбома Outside. Последний раз Галлахер общался с Боуи после церемонии награждения BRIT Awards в 2014 году, где Галлахер и Кейт Мосс вручили Боуи награду за «Лучшего сольного мужского исполнителя».

«На следующий вечер я получил письмо на свой iPad», — продолжил Галлахер. «В нем просто говорилось: «Спасибо за вчерашнюю речь. Продолжай писать, люблю, Дэвид». И я подумал: «Дэвид? Кто такой Дэвид? Я не знаю никого по имени Дэвид». А потом меня медленно осенило, и я сразу же написал ответ: «О, без проблем, приятель…» А потом он сразу же написал ответ, и я подумал: «Я что, разговариваю с Дэвидом Боуи?».

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