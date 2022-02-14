Ярославль, , 13:50 — REGNUM В Ярославле мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам для вывоза мусора из-за того, что они завалены снегом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Хартия», которое является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов.

Контейнерная площадка

В социальных сетях ярославцы жалуются на переполненные контейнерные площадки. В «Хартии» говорят, что зачастую мусоровозы просто застревают в снегу.

Застрявший мусоровоз

«Техника регоператора ежедневно сталкивается с ситуацией, когда подъехать к площадке, либо вытащить из снежного плена сами контейнеры для выгрузки отходов — просто невозможно», — сообщили в «Хартии».

В «Хартии» говорят, что бремя содержания контейнерных площадок, в том числе их очистка от снега и от мусора, лежащего на земле — обязанность собственников и балансодержателей этих площадок.

«Экипажи мусоровозов, стараются своевременно обеспечить вывоз отходов — руками выносят контейнеры весом 500 килограмм из снежных завалов, чтобы не допустить ситуации перенакопления мусора, водители и грузчики собственноручно расчищают проезды к некоторым площадкам», — рассказали в «Хартии».

По данным компании, несмотря на все сложности, движение техники по маршрутам сбора отходов с мест накопления идёт без срывов, что подтверждается данными системы ГЛОНАСС.

«Однако обеспечить подъезд к самой контейнерной площадке и погрузку отходов не всегда возможно. Специалисты «Хартии» в телефонном режиме оперативно связываются с собственниками и балансодержателями таких площадок (Управляющие компании, ТСЖ, территориальные администрации) с просьбой обеспечить расчистку, следом направляется официальное письмо с требованием. Как только проезд становится возможным, мусоровоз возвращается для вывоза отходов», — рассказали в компании.

Проблема очистки Ярославля от снега стоит сейчас очень остро, особенно во дворах.