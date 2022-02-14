В Ярославле мусоровозы застревают в нечищенных дворах
Ярославль, 14 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Ярославле мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам для вывоза мусора из-за того, что они завалены снегом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Хартия», которое является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов.
В социальных сетях ярославцы жалуются на переполненные контейнерные площадки. В «Хартии» говорят, что зачастую мусоровозы просто застревают в снегу.
В «Хартии» говорят, что бремя содержания контейнерных площадок, в том числе их очистка от снега и от мусора, лежащего на земле — обязанность собственников и балансодержателей этих площадок.
По данным компании, несмотря на все сложности, движение техники по маршрутам сбора отходов с мест накопления идёт без срывов, что подтверждается данными системы ГЛОНАСС.
Проблема очистки Ярославля от снега стоит сейчас очень остро, особенно во дворах.