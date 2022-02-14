Душанбе, 14 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Таджикистане в 2021 году зарегистрировано 548 фактов насилия женщин в отношении мужчин. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на главу комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Хилолби Курбонзода.

Psy-aletheia.ru Насилие

«По данным МВД, в стране в целом зафиксировано 3 тысячи 485 фактов насилия в семье, что на 176 факта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметила Курбонзода.

По ее словам, из общего числа заявлений 548 фактов «когда мужчины обращались с проблемой насилия со стороны их жён».

«В решении этой важной проблемы (насилия в семье) проводятся ряд профилактических мероприятий, работ, бесед с семьями и их соседями, чтобы всесторонне изучить проблему и помочь сохранить семьи», — подчеркнула Курбонзода.