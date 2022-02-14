Подгорица, 14 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Черногория в настоящее время имеет действующих послов только в Бельгии, Франции, Греции, Италии, России, Северной Македонии и на Украине, в Турции и Румынии, а в США, Великобритании и Германии в последний год места послов остаются вакантными, сообщает издание Pobjeda.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Дипломатическая и консульская сеть Черногории состоит из 28 посольств, шести представительств, четырех генеральных консульств и консульства Черногории в Турецкой Республике со штаб-квартирой в Баку, Азербайджан.

Министерство иностранных дел сообщило, что Черногория имеет представителей в Миссии Черногории при Европейском Союзе, Постоянном представительстве при НАТО, Постоянном представительстве при ОБСЕ, Постоянном представительстве при ООН в Женеве и Постоянном представительстве в Совет Европы.