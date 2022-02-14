Москва, 14 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Банк России опасается криптовалют, так как эти технологии могут сделать неактуальными большинство его функций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор обеспокоен угрозами в развитии рынка криптовалют.

Криптовалюта

«Безусловно, риски развития криптовалютного рынка есть — как и у любой инновации, — сказал Ковригин. — Опасения ЦБ прежде всего основаны также на том, что криптотехнологии в перспективе делают неактуальными большинство функций регулятора и государства в целом в области расчётов. Да, есть риски и незаконных банковских операций. Но запрещать биткоин — значит лишать себя цифрового будущего».

Как полагает Ковригин, сферу оборота криптовалют «надо перестать насиловать» заявлениями о возможном запрете.

«Лучше её легализовать. Легализация даст возможность государству получить дополнительные налоги с этого пока ещё неподконтрольного рынка, а также минимизирует риски, связанные с незаконными банковскими операциями», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что Банк России не удовлетворила концепция Минфина, касающаяся легализации криптовалют.