Каракас, 14 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Боливарианские национальные вооружённые силы ФАНБ продолжают разворачивать войска в венесуэльском штате Апуре на границе с Колумбией для противостояния нерегулярным вооружённым преступным группировкам. Об этом 13 февраля сообщило новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на источники в военном командовании.

Rαge Колумбия и Венесуэла

Отряды быстрого реагирования проводят патрулирование вдоль всей границы для нейтрализации так называемых танколов — колумбийских вооружённых наркоторговцев. ФАНБ уже изъяли у задержанных комплект боеприпасов, а также сырьё для изготовления взрывных устройств.

Саперные подразделения также продвигаются вдоль границы для обезвреживания взрывных устройств, заложенных нерегулярными группами для прикрытия путей сообщения. Всего по официальным данным в 2022 году было уничтожено девять колумбийских боевиков, ещё 56 человек были задержаны.