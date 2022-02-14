Москва, 14 февраля 2022, 13:39 — REGNUM Западные страны провоцируют Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом и Крымом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, передает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны.
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