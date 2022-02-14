Москва, 14 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Западные страны провоцируют Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом и Крымом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, передает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — сказал Гаджимагомедов в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны.

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