Уфа, , 13:40 — REGNUM В Башкирии начали готовиться к детской летней оздоровительной кампании 2022 года. Об этом 14 февраля сообщила глава республиканского Управления Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Детский лагерь «Манжерок» Горно-Алтайский педагогический колледж gapc.org.ru

По ее словам, не все учреждения детского отдыха получили заключения о прохождении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Глава республики Радий Хабиров поручил усилить работу в этом направлении.

«Надо уже сейчас организованно готовиться к летней оздоровительной кампании, при необходимости предусмотреть дополнительные средства на ремонт лагерей», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить межрегиональный центр оздоровления детей.