Юрьевец, Ивановская область, , 13:37 — REGNUM Двое должностных лиц задержаны в Ивановской области в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четверых детей и их матери в результате пожара, сообщили 14 февраля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным следствия, семья с февраля 2020 года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, мать детей была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Юрьевецкого муниципального района Ивановской области семья признана находящейся в трудной жизненной ситуации и поставлена на учет.

«В настоящий момент в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержаны должностные лица ПДН и КДН, в обязанности которых входила профилактическая работа с семьей и осуществление за ней контроля. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в сообщении.

В подразделениях КДН и ПДН проведены обыски, следователи также опрашивают родственников и соседей погибших, должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 февраля в городе Юрьевец при тушении пожара были найдены тела 30-летней женщины и её четверых детей в возрасте от года до десяти лет. По факту гибели людей было возбуждено дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

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