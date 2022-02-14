Челябинск, , 13:36 — REGNUM В Челябинской области завели очередное уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Налоги

DonkeyHotey

По данным следствия, речь идёт о более 15 млн рублей. Оказалось, что в 2017—2019 годах руководство одной из фирм предоставило в налоговый орган недостоверную информацию. И благодаря этому предприятие необоснованно получило вычеты по налогам на прибыль и добавленную стоимость.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, совершивших это преступление. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже было возбуждено несколько подобных уголовных дел.