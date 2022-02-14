Пекин, 14 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции в матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

U.S. Air Force Кёрлинг

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Встреча завершилась со счётом 5:7 (0:1, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Всего российские кёрлингисты провели шесть матчей на Олимпиаде, в которых одержали три победы, над Китаем (7:4), Данией (10:2) и Италией (10:7), и потерпели три поражения — от США (5:6), Швейцарии (3:6) и Швеции (5:7).

Российской команде осталось провести три матча группового этапа — с Норвегия и Канадой (15 февраля) и Великобританией (16 февраля).