Минск, 14 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российские военнослужащие покинут белорусскую территорию тогда, когда такое решение примут президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, и когда завершатся учения «Союзная решимость — 2022». Об этом 14 февраля заявил белорусский президент в ходе встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как отметил Лукашенко, в настоящее время США, а также Великобритания и другие страны Европы перебрасывают своих военнослужащих к белорусской границе, а также в Польшу и Прибалтику.

«Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности.