Салехард, , 13:35 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 14 февраля за сутки госпитализировано 133 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 822 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 515 ямальцев. Заразились коронавирусом 2105 человек — на 330 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 58 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 февраля зарегистрировано 102 817 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 70 198 человек, 998 скончались (на одного больше, чем днём ранее).

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