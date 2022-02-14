Красногорск, 14 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. За пятилетний период в Подмосковье снизилось число несчастных случаев, повлекших гибель людей во время перехода железнодорожных путей. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Железная дорога

«За 5 лет нам удалось заметно снизить смертность. Мы планомерно занимаемся строительством надземных переходов», — сказал Воробьев.

По его словам, особую актуальность вопрос строительства надземных переходов через железнодорожные пути приобретает на фоне ожидаемого запуска МЦД-3 и МЦД-4.