Москва, , 13:34 — REGNUM Комментировать решение Международного олимпийского комитета об отказе от награждения российских фигуристов не стоит, поскольку речь идёт о «серьёзной работе». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается», — сказал Песков.

Он призвал не мешать этой работе комментариями.