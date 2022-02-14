Ташкент, , 13:33 — REGNUM Представители министерства народного образования (МНО) Узбекистана предоставили своим подразделениям пояснительные записки, в которых говорится о недопустимости принудительного вовлечения администрации школы, учителей и учеников к вечерним мероприятиям в школах. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МНО.

Узбекистан Arian Zwegers

В сообщении говорится, что в различные органы поступает много жалоб на участие учителей в различных культурно-просветительских мероприятиях, которые проводятся по вечерам в школах.

«Руководители государственных органов и организаций, нарушившие запрет, понесут ответственность», — подчеркнули в министерстве.