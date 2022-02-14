Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Петербургский юристИгорь Мирзоев, подавший в суд иск к Деду Морозу за хроническое неисполнение его предновогодних желаний, сменил имя на Гарри Поттер. Об этом 14 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Vk.com/new_mirzoev Свидетельство о перемене имени.

Напомним, 22 декабря 2021 года Мирзоев объявил, что подал иск в суд к АО «Дед Мороз». Юрист объяснил, что он ни разу не получил от Деда Мороза подарка, вследствие чего потребовал 10 млн рублей компенсации и 23 подарка. Президент России Владимир Путин, которому рассказали об этом иске на пресс-конференции, заявил, что готов лично стать адвокатом Деда Мороза. После этого Мирзоев свой иск отозвал. Однако в один из судов Петербурга поступил иск от местной жительницы Эльнары Троицкой, которую возмутило поведение юриста. Суду в своем исковом заявлении она пояснила, что ответчик иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Ввиду чего Троицкая просила признать поведение ответчика Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда.

В понедельник, 14 февраля, должно было состоять заседание по иску, но, как выяснилось, к этому моменту Мирзоев официально сменил имя на сказочного персонажа Гарри Поттер. Как пояснил юрист, он хорошо подумал над словами президента, который указал, что нехорошим мальчикам и девочкам Дед Мороз подарки не дарит. Поэтому он проанализировал свое поведение и понял, что делает мало добрых дел.

«В итоге я поставил себе в этом году цель — исправить это. Буду нести в массы больше доброты и волшебства. Для реализации этой цели я решил сменить имя и фамилию — на те, что у известного доброго волшебника: Гарри Поттера, — пояснил юрист. — Я, как и добрый волшебник, с сегодняшнего для буду делать больше добрых дел, творить невиданные ранее чудеса, ну и конечно активно бороться с «силами зла».

Добавим, что по решению Куйбышевского районного суда Петербурга гражданское дело Троицкой и Поттера о компенсации морального вреда будет рассмотрено по подсудности в Петроградском районном суде Петербурга.