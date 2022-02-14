Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Санкт-Петербурга, перепрофилированные на лечение ковида и пневмонии, поступили 488 человек, что на 140 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили 14 февраля в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 14 февраля в Петербурге на лечении в стационарах находятся 8 938 человек (+281). Из них 658 человек (+28) размещены в реанимационных отделениях, а 344 пациента (+21) подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписаны по выздоровлению 220 человек (-462).

На лечение ковида и пневмонии в Петербурге развёрнуто 10 039 коек в 18 городских и трёх федеральных стационарах. Свободный коечный фонд в городе составляет 37,42% (-0,57%) относительно норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении находятся 156 810 ковид-пациентов, за сутки их число сократилось на 1328 человек. На карантине находятся на 12 февраля 173 пациента.

Коэффициент распространения инфекции на 14 февраля составляет 1,15 (-0,16) ед., превышая норматив Минздрава на 0,15. Эта цифра отражает, сколько в среднем человек заражает один заболевший до момента изоляции.

Напомним, в Петербурге за сутки выявили 11 384 случая заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 70 человек, а выздоровели — 7 369 человек.

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