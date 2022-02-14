Баку, 14 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Жителям Азербайджана не стоит беспокоится из-за землетрясения с эпицентром на юге Грузии, которое произошло в ночь на 14 февраля. Об этом заявил агентству Trend директор Республиканского центра Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Он отметил, что поземные толчки в Грузии были недалеко от границы с Азербайджаном. В связи с этим землетрясение ощутили в западных районах республики: Газахе, Агстафе, Гедабее и Гяндже.

«Подземные толчки в Азербайджане регистрируются каждый день. Но в ближайшее время в Азербайджане не ожидается разрушительного землетрясения. Причин для беспокойства нет», — сказал Етирмишли.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Грузии, в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси. Максимальная магнитуда составила 6,2. В Армении зафиксировали подземные толчки мощностью 5,2. Это стало самым сильным землетрясением в Армении с 1988 года.