Посёлок Гайны, Пермский край, 14 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Гайнском муниципальном округе Пермского края суд вынес приговор в отношении черного лесоруба. Об этом сообщает пресс0служба УМВД по региону.

Рубка деревьев

Мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. В 2019—2020 годах пермяк без разрешения спилил кубометров деревьев: березы, ели и сосны. Ущерб лесному фонду оценивается в 2.3 млн рублей. Незаконно заготовленную древесину фигурант использовал в личных целях.

Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет исправительной колонии общего режима.