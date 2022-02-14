Москва, 14 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Российский актёр Валерий Николаев оказался на принудительном лечении в психиатрической клинике. Информацию об этом передаёт издание StarHit 14 февраля.

Скриншот YouTube Валерий Николаев

Мужчину госпитализировали в одну из московских больниц после обследования врачей, в ходе которого у него диагностировали биполярное расстройство. Известно, что перед этим в начале февраля Николаев был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Валерия Николаева не пустили на премию «Золотой орел» из-за отсутствия соответствующего приглашения. Актёр же, в свою очередь, посчитал это оскорблением в свой адрес.