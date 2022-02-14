Таллин, , 13:30 — REGNUM Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт поднялась на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщил новостной портал гостелерадиовещания cтраны ERR.

Теннис Cynthiamcastro

Это рекордная позиция для теннисисток Эстонии. По сравнению с предыдущей неделей Контавейт улучшила свое положение сразу на три места. Нынешний рывок эстонки обусловлен ее победой на турнире в Санкт-Петербурге.

В финале этих соревнований Контавейт обыграла посеянную под первым номером гречанку Марию Саккари — 5:7, 7:6, 7:5. Победа принесла ей 108 000 евро призовых и 470 рейтинговых очков.

Лидерство в рейтинге WTA сохранила за собой австралийка Эшли Барти. Второй ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, на третьем месте продолжает находиться чешка Барбора Крейчикова.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи осталась на 62-м месте.