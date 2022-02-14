Москва, 14 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В понедельник, 14 февраля, президент России Владимир Путин встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а также проведет встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом 14 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», — сказал он.

Также Песков рассказал, что глава Российского государства 14 февраля будет работать в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле знают о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.