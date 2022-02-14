Магас, 14 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Жительницу Ингушетии, которая после родов находится в коме уже почти два с половиной месяца, транспортируют в Москву. Женщину будут лечить в федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Пациент

«В состав сопровождения войдут опытные врачи и медперсонал, в столице пациентку встретит спецгруппа. В Москве М. А. займутся лучшие врачи в этой области», — сообщил и. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев в ходе встречи с родными пострадавшей женщины.

Он пообещал, что перевозка пациентки состоится уже 14 февраля, кроме того, руководство минздрава обязалось организовать обеспечение медикаментами и проследить, чтобы для лечения многодетной матери сделали все возможное.

Напомним, многодетная мать Мадина А. 29 ноября 2021 года родила ребенка в перинатальном центре Ингушетии. На следующий день состояние ее здоровья резко ухудшилось, и она впала в кому, в которой остается в настоящее время. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

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