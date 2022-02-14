Красногорск, , 13:31 — REGNUM Операторам системы «112» в Подмосковье будет увеличен размер заработной платы. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

По словам главы региона, увеличенный размер выплат сотрудники системы начнут получать с марта 2022 года.

«С марта мы предусмотрим повышение заработной платы операторам «112», — сказал Воробьев.

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