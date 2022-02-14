Красногорск, 14 февраля 2022, 13:31 — REGNUM Операторам системы «112» в Подмосковье будет увеличен размер заработной платы. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы региона, увеличенный размер выплат сотрудники системы начнут получать с марта 2022 года.
«С марта мы предусмотрим повышение заработной платы операторам «112», — сказал Воробьев.
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