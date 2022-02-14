Москва, 14 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кремле знают о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов

«Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», — сказал Песков.

По его словам, российские медики, занимающиеся здоровьем политиков, «делают свою работу», и делают это «превосходно»: «Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй».