Ачинск, Красноярский край, , 13:24 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту смерти пятимесячной девочки в медицинском учреждении города Ачинска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в прокуратуре Красноярского края.

Младенец Pixabay.com

Предварительно установлено, что с 1 февраля у младенца наблюдались признаки кишечной инфекции. Мать девочки неоднократно обращалась в Ужурскую районную больницу.

Состояние ребёнка ухудшилось, врачи приняли решение о её госпитализации в медучреждение Ачинска. Девочку доставили в реанимационное отделение без признаков дыхательной и сердечной деятельности. После проведения реанимационных мероприятий она скончалась.

В ходе проверки будет также дана оценка действиям по оказанию девочке надлежащей медицинской помощи.

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