Афины , , 13:26 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис анонсировал ужесточение законодательства в связи с необходимостью предотвратить насилие в околоспортивной среде. Об этом он рассказал в интервью телеканалу SKAI 12 февраля.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Мицотакис осудил резонансное убийство молодого футбольного фаната в Салониках членами клуба-соперника, которые сейчас находятся под стражей. Он отметил, что «если мы не решим проблему насилия сейчас, мы никогда этого не сделаем», и объявил, что «на следующей неделе у нас будут четкие объявления соответствующих министерств, и правовая база станет более строгой, чтобы иметь возможность бороться с такими явлениями насилия».

Он также предупредил профессиональные футбольные клубы о том, что законодательство станет более строгим. Как он отметил, «футбольные клубы также несут ответственность: с 2019 года действуют более строгие рамки, но мы видели, что многие фан-клубы работают без правил. Это изменится. Есть законодательная база, и если несколько хулиганов возмутятся, тоже плохо. Мне жаль, но это не то, о чем говорит греческий футбол, это не греческие футбольные фанаты».