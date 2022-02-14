Чикаго, США, , 13:23 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст (Йе) продолжил конфликтовать с другими звездами в своем Instagram-аккаунте, добавив своего друга Kid Cudi (Скотт Мескади) в ряд врагов вместе с комиком Питом Дэвидсоном.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

В субботу, 12 февраля, он сообщил, что Kid Cudi не будет участвовать в его предстоящем альбоме Donda 2, сославшись на дружбу исполнителя с Питом Дэвидсоном, который в настоящее время встречается с отлученной женой Уэста Ким Кардашьян. Это случилось после того, как Kid Cudi назвал Уэста «гребаным динозавром».

В воскресенье, 13 февраля, Канье Уэст опубликовал новую серию постов в своем Instagram-аккаунте, где рассказал о своих чувствах к Kid Cudi, сказав, что он предал его.

«Я очень ориентирован на сообщество», — сказал Уэст в первом из 15 сообщений, опубликованных 13 феврваля — все они написаны полностью заглавными буквами. «Я люблю своих друзей, я люблю свою семью, и я попросил Cudi хотя бы поговорить с Дэвидсоном, потому что в течение многих лет Cudi всегда создавал впечатление, что это я и он против всех, а теперь, когда я борюсь за свою семью, он не на моей стороне, это больше, чем музыка». На данный момент публикация удалены из страницы Канье Уэста.

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