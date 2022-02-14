Афины , 14 февраля 2022, 13:22 — REGNUM Меры по избавлению граждан Греции от внезапного роста счетов за электроэнергию будут целенаправленными, а не повсеместными. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис в интервью телеканалу Skai, которое транслировалось утром 12 февраля.
«Мы будем продолжать оказывать эту поддержку до тех пор, пока продолжатся потрясения на энергетическом рынке, которые, как мы надеемся, будут временными», — отметил он.
Премьер-министр страны заявил, что ожидает снижения высоких затрат к маю. «В марте и апреле будет оказана поддержка, и мы надеемся, что к весне мы добьемся значительного снижения цен на энергоносители», — сказал Мицотакис.
Кроме того, он рассказал о повышении минимальной месячной заработной платы с 1 мая. «Я не могу сказать вам, на сколько, но повышение минимальной заработной платы будет намного выше, чем те 2%, которые мы уже предусмотрели, а это небольшой рост. Мое желание — зайти так далеко, как только могут малые и средние предприятия», — сказал премьер-министр.