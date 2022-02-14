Афины , 14 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Меры по избавлению граждан Греции от внезапного роста счетов за электроэнергию будут целенаправленными, а не повсеместными. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис в интервью телеканалу Skai, которое транслировалось утром 12 февраля.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

«Мы будем продолжать оказывать эту поддержку до тех пор, пока продолжатся потрясения на энергетическом рынке, которые, как мы надеемся, будут временными», — отметил он.

Премьер-министр страны заявил, что ожидает снижения высоких затрат к маю. «В марте и апреле будет оказана поддержка, и мы надеемся, что к весне мы добьемся значительного снижения цен на энергоносители», — сказал Мицотакис.

Кроме того, он рассказал о повышении минимальной месячной заработной платы с 1 мая. «Я не могу сказать вам, на сколько, но повышение минимальной заработной платы будет намного выше, чем те 2%, которые мы уже предусмотрели, а это небольшой рост. Мое желание — зайти так далеко, как только могут малые и средние предприятия», — сказал премьер-министр.