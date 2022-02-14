Вальядолид, Испания, 14 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Возможность поддержки «Народной партии» (Partido Popular) в Кастилии и Леоне со стороны Социалистической партии (PSOE) исключена, даже если правые будут вынуждены выбирать между левыми силами и правоконсерваторами из «Голоса» (Vox). Об этом в интервью телеканалу RNE заявил представитель PSOE Фелипе Сисилия, пишет агентство EFE.

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По его словам, социалисты составят ответственную оппозицию, чтобы «крайне правые не превратили Кастилию и Леон в землю, на которой нарушаются права, и которая вместо того, чтобы двигаться вперед, движется назад».

Сисилия признал, что результат выборов в Кастилии и Леоне не такой, как хотелось бы, «но и не катастрофический для Социалистической партии», поскольку, по его мнению, «Народная партия» одержала «пиррову победу».