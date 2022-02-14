Чебоксары, 14 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В прошлом году в Чувашии по итогам проверок организации школьного питания наибольшее количество нарушений выявлено в пяти районах. К дисциплинарной ответственности привлекли свыше 50 директоров школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 14 февраля на планёрке в правительстве министр образования и молодёжной политики Дмитрий Захаров.

Cap.ru Данные министерства образования Чувашии

При обсуждении организации питания в школах глава ведомства проинформировал об итогах проверок в 2021 году. По его словам, управление Роспотребнадзора провело 418 проверок в отношении школ и поставщиков продуктов питания, что в четыре раза больше уровня 2020 года.

«Максимальное количество нарушений выявлено в Батыревском, Канашском, Комсомольском, Шумершинском и Яльчикском районах. Более 50 директоров школ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал Дмитрий Захаров.

Сколько именно выявлено нарушений, не сообщалось. Среди «типичных нарушений» — отсутствие калорийности в меню, занижение массы блюд, нарушение технологии приготовления.

Глава минобразования также добавил, что для контроля за организацией питания во всех школах созданы комиссии, в состав которых входят члены родительского комитета:

«Они активно участвуют в дегустации блюд, оценивании соответствия фактического меню утверждённому, а также проводят контрольные взвешивания».

По результатам последнего мониторинга, который провело министерство образования, из 36 тыс. опрошенных большинство оценили качество школьного питания. В то же время респонденты предложили, в частности, разнообразить меню, включить большое количество фруктов и овощей, улучшить качество питания, усилить контроль за температурой подачи готовых блюд.

Власти отмечают, что основными поставщиками продуктов питания для школьных столовых в Чувашии являются местные предприятия. Кроме того, продукты закупаются в Марий Эл, Татарии, Нижегородской, Ивановской и Белгородской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии выявила нарушения организации питания в двух школах Шемуршинского района. Ведомство, в частности, установило, что не соблюдается масса порций мясных блюд, использовались полуфабрикаты и консервы с уксусными маринадами (что запрещено). В результате двух работников школ привлекли к дисциплинарной ответственности, директоров оштрафовали на 5 тыс. рублей.