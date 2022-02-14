Новосибирск, , 13:17 — REGNUM В Новосибирске с 15 по 17 февраля ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Завтра днём, 15 февраля, прогнозируется заметное повышение температуры. Кроме того, в ближайшие дни в городе будет идти снег. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Сосульки

Из-за возможного схода образовавшихся на крышах зданий снежных и ледяных масс обслуживающим организациям поручено очистить кровли и оградить наиболее опасные участки сигнальными лентами.

Отметим, что завтра, 15 февраля, ночью в городе прогнозируется −16…−18 °С, с повышением к утру до −9…−10 °С, днем — 2.-4 °С.