Пекин, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 14 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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Кроме того, в МОК заявили, что если Камила Валиева попадет на пьедестал в одиночном катании, то церемония награждения также будет отменена.

«МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организует достойную церемонию награждения, как только дело госпожи Валиевой будет завершено», — говорится в заявлении.

Напомним, российские фигуристы одержали победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. После этого было объявлено, что допинг-тест Камилы Валиевой, сданный в декабре, дал положительный результат.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку к участию в соревнованиях в личном турнире.