Красногорск, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года учителя лучших школ Подмосковья получат материальную поддержку. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Учитель

«В сентябре за школьные парты придет на 40 тыс. учащихся больше. Все школы, которые находятся в «зеленой» зоне, получат дополнительную выплату», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что с января 2022 года на территории Подмосковья дополнительные выплаты получают 53 тыс. учителей школ, 36 тыс. воспитателей в детских садах и 22 тыс. младших воспитателей.