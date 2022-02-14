Бухарест, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Флот пограничной полиции Румынии пополнился пятью легкими патрульными катерами общего назначения. Об этом 14 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

Согласно официальной информации, указанные суда были произведены и поставлены в Румынию финским предприятием «Oy Kewatec Aluboat AB». Новые катера способны выполнять непрерывную миссию в течение 24 часов. Экипаж каждого из них составляет пять человек. Максимальная крейсерская скорость — свыше 100 км/ч.

Общая сумма соответствующего контракта составила 34 464 000 (6,9 млн евро), проект осуществляется за счет безвозмездных европейских фондов.

Предполагается, что в течение ближайших двух лет румынские пограничники получат несколько катеров морской охраны производства Нидерландов.