Афины , , 13:19 — REGNUM Греция быстро продвигается вперед в реализации программ Фонда восстановления и жизнестойкости «Греция 2.0». Об этом заявил заместитель министра финансов страны Теодорос Скилакакис Афинско-Македонскому информационному агентству 13 февраля. Он отметил, что реформы являются неотъемлемой частью плана, и их реализация повысит конкурентоспособность и производительность греческой экономики, что приведет к постоянному ускорению роста.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Большое количество инвестиций уже включено в Фонд восстановления и жизнестойкости «Греция 2.0», реализация которого идет полным ходом. Первые проекты и мероприятия уже начались, такие как северная ось автомагистрали E65, программа «Эксикономо» для домашних хозяйств и обеспечение учащихся цифровыми инструментами (планшетами и ноутбуками), которые являются основой для перехода образования в цифровую эпоху», — сказал он.

По его словам, действия в ближайшие месяцы будут включать субсидии на энергосбережение и цифровую модернизацию для малого и среднего бизнеса. Он также сообщил о быстром прогрессе в той части программы «Греция 2.0», которая касалась кредитов. Для финансирования новых инвестиций на выгодных условиях было выделено 1,57 миллиарда евро.

Кредиты будут предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Европейским банком Реконструкции и развития (ЕБРР), Национальным банком Греции, Пиреус Банком, Альфа-Банком, Евробанком, Банком Оптима и Банком Панкрета.

Первые 500 миллионов евро будут направлены ЕИБ на поддержку мероприятий, относящихся к пяти категориям: «зеленый переход», цифровая трансформация, инновации и исследования и разработки, достижение экономии за счет масштаба за счет партнерских отношений, выкупа и слияний, а также открытости.

По данным министерства финансов, выгодная процентная ставка по этим кредитам обеспечит греческим предприятиям стоимость денег, конкурентоспособную по сравнению с более крупными европейскими экономиками.