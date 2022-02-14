Париж, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. По данным министерства внутренних дел Франции, 32 000 противников вакцинации и политики президента Франции Эммануэля Макрона провели демонстрацию в стране, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В Париже к демонстрации присоединились 7600 человек.

Сторонники движения автомобилистов «Конвой свободы» прибудет в Брюссель (Бельгия).

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев и Москву состоялись переговоры с главами МИД Германии и Канады.