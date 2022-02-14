Москва, 14 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Логика действий России в международных делах в последние годы направлена на отучивание Запада от двойных стандартов, значит, ДНР и ЛНР надо признавать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Как сообщалось ранее, 14 февраля совет Госдумы рассмотрит проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР.

Обсуждаться будутдва предложения: рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно или направить документ в МИДРФи другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Читайте также: Совет Думы обсудит судьбу обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

« Признание ДНР и ЛНР со стороны России принципиально важно не только в контексте происходящего в последние семь лет на Украине и в Донбассе, но и в гораздо более широком международном контексте. С него и начну.

Как известно, в 2008 году Франция, США, Великобритания и Германия были в первых рядах тех стран, которые признали независимость так называемой Республики Косово. Наша страна предупреждала правительства западных стран о контрпродуктивности этого шага. Тем не менее США и их союзники в 2010 году обеспечили принятие Международным судом в Гааге заключения о том, что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права. Соответственно, правомерно и их признание. И это при том, что независимость Косова провозглашалась решением парламента, а не общенародным волеизъявлением, как в ДНР и ЛНР. Западные страны сделали Косово членом Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития.

Повторю, что в силу процедуры провозглашения независимости Косова сравнений с Донецкой и Луганской Народными Республиками и тем более с возвращением Крыма в Россию быть не может. Да я и не об этом. Я о том, что вся логика действий нашей страны в международных делах в последние годы направлена на отучивание Запада от двойных стандартов, от привычки, появившейся в горбачёвское время, действовать в отношениях с Россией и всем незападным миром по принципу «что позволено Юпитеру, не позволено быку». Значит, ДНР и ЛНР надо признавать.

Второй аргумент из совсем недавнего прошлого. В контексте нарушения Азербайджаном одобренных ООН договорённостей по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха и выбора Баку в пользу военного решения, поправшего ооновский принцип неприменения силы, наше руководство давало понять, что Армения совершила ошибку, не признав независимости НКР. Действительно, будь такое признание, использование вооружённых сил Армении для сохранения территориального статус-кво до достижения взаимоприемлемого решения было бы более обоснованным. У его сторонников в Армении было бы больше аргументов.