Синджар, Ирак, 14 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Ирака опасаются начала партизанской войны на севере страны. Об этом 14 февраля сообщает Al-Arabi-al-Jadid.

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По данным журналистов, ситуация накалилась после того, как боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) сняли иракские государственные флаги в городе Синджар и развесили на улицах портреты своего лидера Абдуллы Орджлана.

Отмечается, что власти Ирака опасаются, что РПК развяжет в городе и его окрестностях партизанскую войну. В связи с этим в городе создаются дополнительные армейские блокпосты, правительственные учреждения берутся под усиленную охрану.

Командование армии Ирака приняло решение об отправке в Синджар и соседний город Синан подразделения 20-й дивизии, которые получили тяжёлое вооружение и бронетехнику.